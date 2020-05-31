新冠肺炎疫情衝擊多項產業，隨著國內疫情趨緩，為刺激消費，政府將推出「振興券」，每人可以換取3000元振興券，但得要先支付1000元現金，引發爭議。今（31）日時代力量智庫公布最新民調，其中包含民眾對於振興券的規劃，有64.3%民眾支持。
這個結果與這段時間以來的輿論明顯不符，引發網友討論，有的網友就認為，這個民調在「支持發錢」跟「政府做法」上沒有做明顯的區分，這次政府在規劃、宣傳到執行上，都讓民眾有很大的疑惑，跟之前的紓困一模一樣，竟然還可以拿到六成多的支持度，根本就是在混淆是非！
其他網友也回應表示「振興券明明就很爛，要發就快發，別國比你慢講都發了」、「都64%挺振興了，王世堅還在靠杯三小」、「支持發錢和支持振興券是兩回事好不好，標準混淆是非」、「支持正常吧，有錢誰不想領?如果問題是現金和券，答案又不一樣惹」。
(中時電子報)
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