內政部長徐國勇31日到中西區鄭成功祖廟與祀典武廟參拜，針對美國暗網獲取台灣近2000萬筆戶政個資，他強調「與政府無關」，資料來源包括學校畢業紀念冊與同學會的通訊錄等處，是從民間社團流出的10多年前老舊資料。

徐國勇31日前往祀典武廟，廟方表達欲恢復每年春秋二祭儀式，希望獲得中央經費補助，徐國勇表示要呈給行政院核定，並前往鄭成功祖廟還願。

美國暗網宣稱獲取台灣共2000多萬筆戶政個資，且傳出擷取來源為2019年內政部戶政司資料，徐國勇強調傳言不實在，內政部有內網與外網，外網不會聯結戶政系統。

徐國勇進一步表示，外洩的個資可能來自2008年以前的民間社團資料，包括早期的學校畢業紀念冊與同學會通訊錄。他強調內政部內網與外網是分離的系統，外網不會連結內部戶政個資，最新的戶政個資不會外洩。

祀典武廟主委林培火邀請徐國勇參加今年秋祭大典，徐國勇欣然同意，表示只要自己擔任內政部長，就會每年參加。

(中時 )