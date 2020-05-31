對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局稍早針對基隆北海岸及新北山區，發布大雨特報，並提醒注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局表示，今天(30日)西南風將對流不斷由臺灣海峽帶入雲嘉南一帶，造成局部降雨，但量值並不大，其他各地為多雲到晴的天氣。午後各山區及大臺北、基隆、宜蘭一帶有局部熱對流發展。目前對流雲系發展旺盛，已針對北部地區基隆市、新北市發布大雨特報。

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，目前北部2縣市大雨特報。(圖/氣象局)

(中時電子報)