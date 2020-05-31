對流發展起來了！基隆、新北大雨特報 17:102020/05/31 中時電子報 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對流發展起來了！基隆、新北大雨特報。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局稍早針對基隆北海岸及新北山區，發布大雨特報，並提醒注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。 氣象局表示，今天(30日)西南風將對流不斷由臺灣海峽帶入雲嘉南一帶，造成局部降雨，但量值並不大，其他各地為多雲到晴的天氣。午後各山區及大臺北、基隆、宜蘭一帶有局部熱對流發展。目前對流雲系發展旺盛，已針對北部地區基隆市、新北市發布大雨特報。 對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，目前北部2縣市大雨特報。(圖/氣象局) (中時電子報) #大雨特報 #天氣 #下雨 #對流 #基隆 #北海岸 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》南投豪雨不斷 17縣市豪大雨特報 05:452020/05/27 生活 梅雨鋒面再加碼 今明恐有對流胞飄台灣 08:052020/05/27 生活 不斷更新》南投升級豪雨 西半部15縣市大雨特報 02:462020/05/28 生活 16縣市大雨特報 局部地區嚴防豪雨 11:432020/05/28 生活 好天氣回來了！明起轉夏日氣候 北有鋒面發展中 22:142020/05/28 生活 大雨炸南台灣！6縣市大雨特報 05:562020/05/29 生活 今滯留鋒最終日 吳德榮：仍有劇烈天氣 07:562020/05/29 生活 不斷更新》北北基防雨彈狂炸！氣象局新發16縣市豪大雨特報 13:102020/05/29 生活 午後防強對流 吳德榮：未來一周炎如夏 10:432020/05/30 生活 西南沿海有旺盛對流接近！氣象粉專：一波流 19:502020/05/30 生活 生活熱門新聞 CP爆表！半熟麵包後好市多這甜點賣瘋了 網：超過癮 - 生活 去小7拿到這張發票 2萬網友一看驚呆：比中頭獎更狂 - 生活 寶雅口罩1片5元 6／4開賣不限數量 - 生活 美霸氣退WHO誰將跟進？網狂猜結局：剩它們 - 生活 口罩6／1起自由買 各通路價格懶人包出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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