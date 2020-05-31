網友對於日本放寛4國入境管制卻沒有台灣一事的反應。（美聯社）

日本讀賣新聞報導，隨著新冠病毒感染在有些國家較為減緩，以及商務往來的需要，日本政府正在考慮首先在新冠疫情趨緩的四個國家，放寬人員進出的限制，分別是泰國、越南、澳洲和紐西蘭，台灣未列入。

報導稱，日本目前對全球的人員流動限制，截止日期是6月底，之後就可望逐步放寬。

泰國、越南、澳洲和紐西蘭四個國家中，感染都已得到緩解，再加上商業往來較為密切，各方越來越多地呼籲與他們恢復交通。越南、澳洲和西蘭，都參加了「跨太平洋經濟夥伴關係協定」TPP，而許多日本公司在泰國經營，也就列為開放國之一。

商業界要求日本放寬人員流動的另外兩國，是中國大陸和韓國，不過這兩國的疫情曾經相當嚴重，所以日本政持謹慎態度，預計放寛措施，將是第二波，或是更之後的梯次。

網友反應，台灣連越南泰國都不如？被「母國」拋棄、打腫臉？1450還裝死阿？1450出征大日本！民進黨這下真的綠了！拿臉去貼日本的冷屁股，這下真的冏了！

(中時電子報)