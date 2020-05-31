伴隨夏季來臨，每每都來不一樣驚喜的「福岡人氣第一鬆餅」Café del SOL又來放火啦！今年特別以台灣人最愛的「愛文芒果」結合港式甜點「楊枝甘露」，打造全新口味、清爽而甜蜜的芒果舒芙蕾，把台、港、日的美味組合成夢幻鬆餅，黃澄澄、香甜又多汁的濃郁的滋味不管是大朋友還是小朋友都愛不釋口。

這次的楊枝甘露舒芙蕾使用了在地新鮮的愛文芒果，不僅有精心手工熬煮的芒果檸檬果醬和芒果鮮奶油塔塔，與檸檬調製後的完美比例，創造出甜而不膩的口感，淋上濃郁椰奶奶霜的舒芙蕾中間更夾入了浸泡過櫻桃綠茶的西谷米，每一個小細節都完整還原楊枝甘露的精髓，美味的程度超乎想像。

「福岡人氣第一鬆餅」Café del SOL推出夏季限定「楊枝甘露芒果舒芙蕾」。（圖／品牌提供）

一種鬆餅多種吃法！香甜芒果加上蓬鬆軟綿的舒芙蕾和Q彈的西谷米，不管是搭配芒果冰淇淋還是芒果鮮奶油一起入口都百搭對味～清爽優雅、甜而不膩，這一道充滿夏季風味的舒芙蕾絕對不能錯過！而這次套餐搭配的飲品「芒果柚柚氣泡飲」也是芒果控必喝的品項之一！使用新鮮芒果和葡萄柚製成的氣泡飲解膩消暑～酸酸甜甜的口味，加上刺激涼爽的口感，絕對是炎炎夏日的最佳選擇。

「福岡人氣第一鬆餅」Café del SOL推出夏季限定「楊枝甘露芒果舒芙蕾」。（圖／品牌提供）

除了蓬鬆又入口即化的舒芙蕾鬆餅，最後別忘記這杯每日限量推出的隱藏版「芒果熊熊雪酪」！以新鮮愛文芒果與芒果冰淇淋混合成雪酪般的口感，搭配芒果奶蓋與芒果果汁製作的限定版熊熊冰磚，堪稱最強夏季限定飲品。

「福岡人氣第一鬆餅」Café del SOL推出夏季限定「楊枝甘露芒果舒芙蕾」。（圖／品牌提供）

「福岡人氣第一鬆餅」Café del SOL推出夏季限定「楊枝甘露芒果舒芙蕾」。（圖／品牌提供）

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✔活動時間 ｜ 即日起-6/7

(中時電子報)