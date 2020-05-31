美媒報導，新加坡貿易與工業部長陳振聲表示，儘管受到新冠疫情衝擊，該國在今年首4個月中已獲得130億新幣（約台幣2755億元）的投資承諾，超過原本設定的全年80億至100億目標，其中包括電子、資訊、通訊等類別。

陳振聲表示，雖然國內整體失業率上升、零售及旅遊業需求大減，但一些以星國為基地的企業，包括美光科技（Micron）、Lazada和蝦皮（Shopee）等，仍在繼續招聘員工。政府將繼續推出多項措施，以支持就業及經商，在接下來的一周內，將決定是否在9月舉行新加坡一級方程式賽車。

(中時 )