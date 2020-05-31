無懼疫情 新加坡首4個月投資承諾已逾全年目標 17:252020/05/31 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡貿易與工業部長陳振聲表示，儘管受到新冠疫情衝擊，該國在今年首4個月中已獲得130億新幣投資承諾，超過原本設定的全年80億至100億目標。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美媒報導，新加坡貿易與工業部長陳振聲表示，儘管受到新冠疫情衝擊，該國在今年首4個月中已獲得130億新幣（約台幣2755億元）的投資承諾，超過原本設定的全年80億至100億目標，其中包括電子、資訊、通訊等類別。 陳振聲表示，雖然國內整體失業率上升、零售及旅遊業需求大減，但一些以星國為基地的企業，包括美光科技（Micron）、Lazada和蝦皮（Shopee）等，仍在繼續招聘員工。政府將繼續推出多項措施，以支持就業及經商，在接下來的一周內，將決定是否在9月舉行新加坡一級方程式賽車。 (中時 ) #4個月 #投資 #承諾 #新加坡 #新冠病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟大怒神 另類投資當道 04:102020/05/27 投資理財 美REITs股利率高 REITs後市俏 04:102020/05/27 投資理財 群益日日扣停利加碼機制 聰明又簡單 04:102020/05/27 專題周報 疫情衝擊 全球能源投資 IEA：今年降幅恐創紀錄 04:102020/05/28 全球財經 後防疫時代的超前部署！ 中信亮點APP 創造股民投資小確幸 04:102020/05/28 證券．權證 組合型基金投資範圍擴大 04:102020/05/28 投資理財 攻AI商機 華銀智能理財將登場 04:102020/05/28 投資理財 一銀神基妙算投資法 抗黑天鵝 04:102020/05/28 產業特刊 報告：人民幣貶值 不利美投資者 04:102020/05/29 全球財經 港版國安法效應發酵！私大校長：港生將大幅增加 12:372020/05/30 生活 國際熱門新聞 日本放寛4國入境管制 有泰越沒台灣 - 國際 樂歪？全美動盪 陸官媒大讚：美麗的風景 - 國際 只因一張20美元假鈔！美非裔男死前最後30分鐘曝光 - 國際 全美示威失控！洛杉磯等25城實施宵禁 8州求國民兵進駐 - 國際 保護白宮！華府正式出動國民兵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。