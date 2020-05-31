日前才剛動完肺部手術的作家陳文茜，31日在告別敦南誠品的講座上，帶領觀眾高歌一曲李叔同的《送別》，並把歌詞「長亭外，古道邊」改編成「誠品外，街道邊」，她表示，這首歌送給創辦人吳清友，「今天是來告別，也是啟程。我希望大家帶走的不是感傷，而是感動。」

陳文茜表示，誠品書店成立於1989年，那一年她30歲，世界發生了很多事，天安門事件、柏林圍牆倒塌，「30年過去，很多事都改變了，但有一件事情是屹立不搖的，就是誠品書店，一個理想的烏托邦，堅持了30年。」

陳文茜表示，吳清友所打造的誠品書店，無論貧窮富有，都可以走進書店看書，不買也沒關係，「這樣的理想，竟堅持了30年，如同歌手約翰．藍儂歌曲《想像》（Imagine）裡所提到的歌詞：你可以說我是一個夢想家，但我不是唯一的一位。這世界上有一個地方，幫我們留住了夢想，那個地方不在他方，而是敦南誠品。」

陳文茜說，出身貧窮的吳清友，並沒有讓貧窮限制了他的想像力，「他讓許多沒有資源的小孩，有更多閱讀的機會，我們都說要改變世界，吳清友就是改變世界的人。」

講座最後，陳文茜和現場書迷相約，要以歌手李歐納．柯恩歌曲《千吻之深》（A thousand kisses deep）的深情，繼續讀好書，支持書店。

(中時 )