陳亞蘭以「社團法人臺北市歌仔戲推廣協會」理事長身分，31日受龍山文創基地邀請，出席「歌仔戲圖書館」揭幕活動。她在活動上，被問到已逝綜藝天王豬哥亮近日有新影片被公布一事，立刻收起笑容，「我聽聲音就知道不是豬大哥，他聲音化成灰我都知道，發出聲音的人有跟我聯絡，是謝順福（豬哥亮兒子）。我是個滿感性的人，雖然現在電視一直重播，但我不太敢看，真的會觸景傷情。」

陳亞蘭過去與豬哥亮從中視《萬秀豬王》，主持到華視《華視天王豬哥秀》，兩人插科打諢默契十足，她提及5月初就知道豬哥亮第一部洗手防疫問世，但當時真的不敢看，「直到謝順福APP給我，我才點進去，真的非常真。」而歌仔戲圖書館內，滿滿都是她的演出照片，連當年以《嫁妝一牛車》入圍金鐘獎單元劇最佳女主角獎的照片也在其中，「那時演賭婆，特地請教長輩如何打四色牌，練到手指也抽筋。」

陳亞蘭看著過往作品照。（寶麗來國際娛樂提供）

陳亞蘭近日忙拍新戲《嘉慶君遊台灣》，雖然該戲傳出已獲文化部補助3500萬，但她仍大嘆「不好拍」。她先前曾找蕭敬騰、A-Lin為戲高歌，談到兩人是否有機會在新戲軋一角，她笑回：「畢竟他們也是天王、天后，必須找一個適合的角色，之後籌備想看看，下次的戲適合會邀。」

(中時 )