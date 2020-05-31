中信兄弟洋投萊福力日前接受《The Taiwan Times》採訪時表示，他相當愛吃台灣的知名迴轉壽司，今日他受訪時透露，過去效力日職火腿隊時，還因為太愛壽司與「壽司男」萊爾德（Brandon Laird）共同研發他的招牌開轟手勢。不過除了壽司之外，他還自曝在台中主場先發前，一定會造訪某間義式餐廳，雖然不確定能否帶來好運，不過這已成為他獨特的例行公事了。

萊福力與萊爾德兩人自2014年就是美職國民隊隊友，隔年一起到日本效力火腿隊，而萊爾德開轟後做出「握壽司」的招牌動作，因此有了「壽司男」的外號，其實這動作就是與萊福力一起想出來的。

萊福力透露過去兩人在美職當隊友時，就很常一起出門吃壽司，不過最愛吃壽司的其實是他老婆，「我從2003年還在大學時就常和老婆一起吃壽司，每次問她晚餐要吃什麼都是壽司，甚至每次約會都要來一頓，我今晚就想吃了。」

不過除了壽司之外，萊福力還自曝全台灣他最愛的餐廳，是台中的義式料理「阿米奇」，「每次主場先發前一晚我一定要去吃，平日比賽沒打五小時，我也會去，如果打到太晚，我還會打電話跟老闆說我明天要先發，讓老闆破例為我營業！」萊福力說他必點義大利麵和雞肉披薩，「這些料理很營養，給我隔天比賽的能量！」

萊福力不確定這是否會為他帶來幸運，不過他真的很熱愛那間餐廳，甚至與老闆四姊妹成為好友。萊福力也不怕球迷知道後常常去餐廳「堵他」，「我反而希望球迷盡管來，我愛我的球迷，他們給我支持，沒有球迷我就不能繼續投球了。」萊福力最後還用中文說，「兄弟FANS我愛你們！」

(中時 )