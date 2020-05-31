國研院國網中心製作「國際社交距離計步器」（covid-19.nchc.org.tw）。（林志成攝）

現在適合去日本或美國嗎？以5月30日為例，台灣和日本的國際社交距離是是300步、和美國則高達17萬4148步。國研院國網中心最近開發出「國際社交距離計步器」，以視覺化表格，將各國疫情狀況呈現出來，讓民眾秒懂現在有哪些國家可以去。

到今天為止，全世界超過600萬人確診新冠肺炎，美國確診數高達177萬，是世界第一；過去24小時巴西新增確診3萬3274例，是新增確診數第一名；病死率最高的是葉門，達24.84％；紐西蘭、香港、台灣、越南等國疫情控制很好，很快就能解封。

新冠肺炎疫情橫掃全世界，但每國疫情發展狀況不一樣，查起來相當頭痛。國研院國網中心運用約翰霍普金斯大學與台灣衛福部資料，在2天內開發出「國際社交距離計步器」，5月28日上線，將民眾秒懂各國疫情。

國網中心智慧應用組長王聿泰表示，在疫情發展期間，許多人想瞭解有哪些國家可以去旅遊，一下子問日本狀況怎麼樣、一下子問義大利可不可以去等，最後團隊決定製作「國際社交距離計步器」（covid-19.nchc.org.tw），將各國疫情數據用很簡單的方式呈現出來。

王聿泰說明，「國際社交距離計步器」是以國與國之間每天新增確診病例數為計算基礎，再回溯過去15天狀況進行加權，算出兩國之間國際社交距離，再以綠、淺綠、黃、橘、紅等5個燈號來呈現。數據愈低，代表兩國的疫情趨勢愈接近。

王聿泰表示，在這5個燈號中，綠燈代表容易恢復交流，紅燈則是相對困難，而每一個燈號之間差距10倍，例如綠代表1至10、淺綠代表11至100、黃色代表101至1000，以此類推。

以5月30日為例，台灣和紐西蘭、越南的國際社交距離分別是綠色的1步、3步；台灣和香港距離是淺綠色的20步；台灣和日本距離則是黃色的300步；台灣和美國距離是紅色的17萬4148步。

不過王聿泰也強調，「國際社交距離計步器」僅是讓民眾很容易的瞭解世界各國疫情，是否開放邊境或各國復飛，仍要由中央流行疫情指揮中心來決定。

(中時 )