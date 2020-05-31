將代表民主黨競選總統的美國前副總統拜登。（美聯社）

美國大規模示威抗議近入第5日，篤定代表民主黨出戰競選總統的前副總統拜登，周日（31日）發聲明強調示威者有權抗議警方暴力，但訴諸暴力不能解決問題。最新民調顯示，拜登得益於新冠肺炎疫情，支持度領先總統川普10個百分點。

根據香港《東網》報導，拜登在聲明指：「抗議這種（警方）暴行是正確的，也是必要的。這完全是美國人的反應。焚毀社區和不必要破壞卻不是，危及生命及服務社區的暴力亦不是。」他表示，每個有良知的人都能理解國內有色人種經歷日常侮辱及極端暴力。

明尼蘇達州被視為總統選舉的關鍵州，川普一直努力吸引非裔美國選民支持，10月將在明尼蘇達州首府明尼阿波利斯舉行大型集會拉票。民調顯示，2016年大選只有8%非裔美國人投票給川普。

美國廣播公司新聞網（ABC）及《華盛頓郵報》上周六公布於上周一（25日）至上周四（28日）共同進行的民調，顯示拜登以53%支持度領先川普的43%，主要針對二人應對疫情及經濟的表現。分析指，川普在經濟及控制疫情方面形象，逾一半受訪者不看好他；民眾對拜登控制疫情擴散則期望較大。

(中時電子報)