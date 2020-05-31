中央疫情指揮中心31日移師台南開記者會，開放媒體提問時，有人問指揮官陳時中，台北市長柯文哲表示2014年陳時中有挺他參選，未來還會繼續挺柯參選嗎？陳時中說，柯文哲參選市長時確實有號召同仁支持，這是事實，但是不是會繼續支持柯文哲參選，陳時中並沒有回答。

陳時中說，柯市長那時選舉的時候，他有率領牙醫界同仁，幫他辦造勢會，尤其最早的時候就幫他辦，那時候是有挺他，這是一個事實，但陳時中並未回答是否會再挺他。陳時中後來也再補充說明，那是已經過去了，選舉都是一次一次來的。

(中時 )