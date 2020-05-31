昔曾挺柯文哲是否再相挺 陳時中不回答 17:502020/05/31 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 是否再挺柯文哲參選，陳時中不回答。（劉秀芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央疫情指揮中心31日移師台南開記者會，開放媒體提問時，有人問指揮官陳時中，台北市長柯文哲表示2014年陳時中有挺他參選，未來還會繼續挺柯參選嗎？陳時中說，柯文哲參選市長時確實有號召同仁支持，這是事實，但是不是會繼續支持柯文哲參選，陳時中並沒有回答。 陳時中說，柯市長那時選舉的時候，他有率領牙醫界同仁，幫他辦造勢會，尤其最早的時候就幫他辦，那時候是有挺他，這是一個事實，但陳時中並未回答是否會再挺他。陳時中後來也再補充說明，那是已經過去了，選舉都是一次一次來的。 (中時 ) #陳時中 #參選 #柯文哲 #選舉 #市長 也許您會感興趣 政治熱門新聞 蔡政府民調為何暴跌？網友分析讓人嚇一跳！ - 政治 高雄罷韓真的好嗎？網分析驚爆嚴重後果！ - 政治 蔣萬安的祖父是蔣經國？蔣經國日記中給答案 - 政治 立院最新民調出爐！網看完驚呼：這個... - 政治 年輕人站高雄街頭喊挺韓 阿嬤反應是... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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