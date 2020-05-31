由東部海岸國家風景區管理處辦理的東海岸大地藝術節，在疫情期間，藝術家仍持續創作，其中，日本籍夫妻杉原幸信與中村綾花，在山海交會處的加路蘭遊憩區，利用東海岸的珊瑚石、都蘭山的大岩石拼組成「波浪方舟」已經大致完工，在疫情逐漸趨緩之際，美好的作品等著大家欣賞。
東管處表示，邁入第6屆的東海岸大地藝術節，以「邊界聚合」為主題，共計6件國內外藝術家的作品，象徵在板塊劇烈衝擊下，綻放出無限可能花朵，雖然前一陣子疫情攪局，不過大多數均已接近完工。
其中，來自日本的杉原信幸和中村綾花夫婦，選擇都蘭山稜線與都蘭灣的海天交會線做為創作基地，夫妻兩在加路蘭海邊徒手撿拾及搬運珊瑚石，東管處的小編說，看著藝術家在勞動中與環境對話的身影，這是身為藝術節策展團隊最幸福的時刻。
這對日籍夫婦花了近3周完成的「波浪方舟」，靈感來自達悟族的併板舟，夫妻攜手以台灣傳統土角厝黏合材料與工法，將東海岸的珊瑚石、都蘭山的大岩石拼組成船的形狀，代表日夜撞擊加路蘭的海浪，也象徵阿美族豐富的海洋文化。
東管處長林維玲表示，疫情趨緩，造訪東海岸的遊客逐漸回溫，東管處把握後疫情時期的國旅契機，設計大地藝術節套裝旅遊行程，搭配8月起即將登場的9場月光海音樂會，歡迎大家來台東吹海風，體驗深度、有感的人文之旅。
(中時 )
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