邁向老人化社會，照服員的投入成了不可或缺，彰化縣長王惠美為照服員獻上太陽花，感謝辛苦付出。（吳敏菁攝）

邁入老化社會，彰化縣老年人口已經突破20萬大關，照服員工作越來越吃重。（吳敏菁攝）

邁入老化社會，彰化縣老年人口已經突破20萬大關，照服員工作越來越吃重。（吳敏菁攝）

邁入老化社會，彰化縣老年人口已經突破20萬大關，照服員工作越來越吃重，彰化縣衛生局統計，近來申請照顧服務急遽攀升，每月上千件，義德發集團倡議每年6月3日訂為「

臺灣照服日」，縣長王惠美也照服員獻上太陽菊花，盼喚起重視照顧服務職業價值與地位。

彰化縣衛生局表示，彰化縣已有26服務單位，近1500多名照服工作者，申請照服件數近年也加倍攀升，目前有1萬4000多個家庭申請。可喜的是，照服員過去多是中高齡從事，但隨著人力需求越來越多，有年輕化趨向，受到完整訓練，懷抱使命感，成了新生力軍。

照服員是真正造福緣，卻有人不珍惜、不懂尊重專業，直呼「洗身軀耶」，許多優秀照服員則做出典範，不只是執行工作，更投入了心，牽起溫暖互動，給受服者在最無助時刻

，感受被關心。

義德發集團5月31日在員林市圓林園生態公園舉辦「63臺灣照服日」倡議活動，董事長林亮暉表示，2017年6月3日「長期照顧服務法」上路，社會奔向老化，希望喚起社會各界及政府更重視照服員對於失能者、失智者、長輩照顧，體恤他們的辛勞。

縣長王惠美表示，老化速度真得非常快，彰化縣65歲以上長者已突破20萬人口大關，縣府團隊積極進行縣內衛生所附設托嬰、日照與長照中心的整合興建，讓長輩們就地安養；而越來越多家庭，少不了照服員，更需提升照服員的尊嚴，感謝他們的勞苦功高。

(中時 )