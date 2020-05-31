美國總統川普表示，七大工業國集團（G7）高峰會擬延後至9月舉行，並將擴大邀請澳洲、印度、南韓與會。對此，澳洲表示，樂於正式獲邀參加G7峰會。相對地，南韓就顯得保守些，總統府青瓦台核心人士今天表示，將就此事與美方協商交換意見。

川普原本擬在6月底召開G7，不過被德國總理梅克爾打臉，以防疫為由拒絕與會，讓川普頗為火大。不過川普隨即調整方向，將原定6月底舉行的G7高峰會延至9月之後，配合聯合國大會召開時間。他還指出：「我不認為G7能完整呈現全球當前情勢」，因此考慮擴大邀請澳洲、印度、南韓與會，將G7擴大為G10。此舉顯然是衝著中國大陸而來，希望大家選擇與美國站在同一陣線，對中國大陸施壓。

南韓動向備受矚目。根據韓聯社報導，青瓦台核心人士今天受訪時表示，事前並未收到美方關於出席邀請的通知，表示之後會就此事與美方進行協商。

美、英、加拿大、法、德、義大利、日本組成的七大工業國集團每年輪流主辦峰會，主辦國原本就有權限邀請非會員國與會，川普這次提議的確有可能成真，畢竟南韓、澳洲在2008年也曾受主辦國日本邀請，出席八大工業國集團（G7成員國加上俄羅斯）峰會。

在坎培拉，澳洲政府發言人表示，澳洲樂見正式獲邀參加G7峰會，而且總理莫里森和美國已就相關事宜交換意見。稱：「在全球陷入空前挑戰時，強化志同道合國家之間的國際合作尤其重要。」

美國是今年G7輪值主席，但新冠肺炎疫情打亂原本於美國總統專屬度假勝地大衛營（Camp David）舉行實體峰會的計畫。

(中時 )