台東林管處巡山員昨天在「深山特遣隊我在山林的日子粉專」貼文表示，在巡山過程中巧遇1尾約有成人手臂粗大的百步蛇，由於百步蛇在原住民神話故事中，是神聖不可侵犯的神靈，巡山員驚呼「與神同行」，網友則大讚：「這條應該是山神級」。

百步蛇在排灣和魯凱族群神話故事裡，是神聖不可侵犯的神靈，台東林管處巡山特遣隊員昨天貼文指出，巡山途中在1棵大樹下，乍見一尾百步蛇，混雜在落葉裡曬日光浴，由於偽裝術太強，特遣隊員險些踩踏之餘，直呼「與神同行」。

特遣隊員將這尾有著美麗花紋、粗大如成人手臂的百步蛇拍照貼上粉絲專業，引發網友熱議，紛紛留言「這條應該山神級」、「果然有王者風範」、「難怪叫山神，美哉」。也有人留了冷笑話：「被百步蛇咬傷千萬要保持鎮定，把蛇帶走，每走99步，再讓牠咬1口」。

不過，巡山特遣隊隨即澄清表示，百步蛇只是民間的叫法，真正學名為「尖吻蝮」，毒素是以蛋白質構成的溶血毒素，會破壞被咬者血液，造成傷口疼痛、出血、腫大、起泡、組織潰瘍及心跳加速等症狀，危及生命安全，「百步」只是形容該蛇毒性強，並非真的走100步就會翹辮子。

(中時 )