王品牛排光復南店宣布熄燈 陪伴台北21年成歷史 17:582020/05/31 中時電子報 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王品牛排光復南店。(圖/google map) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 王品牛排光復南店宣布熄燈 陪伴台北21年成歷史。圖為王品牛排其中一道餐點。(圖/王品牛排) 王品牛排光復南店宣布熄燈 陪伴台北21年成歷史。(圖/王品牛排) 又一間老字號餐廳熄燈！有21年歷史的「王品牛排光復南店」將於5月31日正式熄燈，王品牛排也特別在臉書上PO出訊息，相約本周六日(5/30.31)老饕於光復南店，用餐時會致贈玫瑰花一朵。 【王品光復南店 感恩謝幕】 1999年台北光復南店開幕，無數美好時刻還歷歷在目，這二十年的時光 感謝您一路相伴。王品光復南店的臉書粉專也特別PO文說，邀請曾擔任光復南店的幾位店長寫下感言，問顧客還記得幾位店長呢？ (中時電子報) #王品牛排 #王品牛排光復南店 #熄燈 也許您會感興趣 推薦閱讀 不只敦南誠品… 士林店5／31也熄燈 09:292020/05/27 生活 誠品敦南將歇業 蔡英文特地去逛逛 19:422020/05/27 政治 誠品敦南將熄燈 當初催生是他25年前「一句話」 12:022020/05/29 政治 環球購物中心2021年桃園青埔開幕！ 18:502020/05/29 財經 誠品敦南店湧上萬人潮 民眾：好久沒看見書店這麼多人 23:322020/05/30 生活 憂部落變養雞場 頭目帶頭抗卜蜂 04:102020/05/31 地方新聞 敦南誠品今熄燈 萬人倒數說再見 04:102020/05/31 藝文副刊 誠品敦南今熄燈！他看到這幕驚呼：台北不可思議 08:152020/05/31 政治 誠品敦南熄燈倒數！野生林依晨連3次造訪 狂拍照：唉 捨不得 11:552020/05/31 娛樂 攜家帶眷赴誠品 敦南店成家庭好去處 15:322020/05/31 生活 生活熱門新聞 去小7拿到這張發票 2萬網友一看驚呆：比中頭獎更狂 - 生活 CP爆表！半熟麵包後好市多這甜點賣瘋了 網：超過癮 - 生活 美霸氣退WHO誰將跟進？網狂猜結局：剩它們 - 生活 口罩6／1起自由買 各通路價格懶人包出爐 - 生活 寶雅口罩1片5元 6／4開賣不限數量 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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