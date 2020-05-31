王品牛排光復南店宣布熄燈 陪伴台北21年成歷史。圖為王品牛排其中一道餐點。(圖/王品牛排)

王品牛排光復南店宣布熄燈 陪伴台北21年成歷史。(圖/王品牛排)

又一間老字號餐廳熄燈！有21年歷史的「王品牛排光復南店」將於5月31日正式熄燈，王品牛排也特別在臉書上PO出訊息，相約本周六日(5/30.31)老饕於光復南店，用餐時會致贈玫瑰花一朵。

【王品光復南店 感恩謝幕】

1999年台北光復南店開幕，無數美好時刻還歷歷在目，這二十年的時光 感謝您一路相伴。王品光復南店的臉書粉專也特別PO文說，邀請曾擔任光復南店的幾位店長寫下感言，問顧客還記得幾位店長呢？

(中時電子報)