台北市長柯文哲多次槓上中央疫情指揮中心指揮官陳時中，連夫人陳佩琪也批台灣硬拗示警WHO。曾於2014年表態支持柯文哲選台北市長，幫他辦過幾場造勢，陳時中表示，「這是事實。」不過他說「那已經過去了，選舉都是一次一次的。」網友一句神回說：時中就是識時務。

媒體問到，日前柯文哲提到2014選舉時，阿中部長有挺柯文哲，現在對柯文哲怎麼看？陳時中表示，柯文哲在2014年選舉時，他曾率領牙醫界同仁，幫他辦了幾場造勢會，那時我們有挺他，這是事實，但「那已經過去了，選舉都是一次一次的。」再被問到柯文哲若參選總統，未來是否會繼續力挺？陳時中並沒有回答。

在新冠肺炎防疫期間，柯文哲曾多次槓上陳時中，批評疫情指揮中心防疫，例如曾對第24例確診「北部女」的身分、酒店歇業與否、返台包機集中檢疫所的地點數次槓上。

網友認為，「尚書大人真機靈~」、「防疫會議講這些？就算是記者提問，也可以選擇不回答呀..」、「這個人就是想選台北市長嘛！」、「陳時中漸漸露出馬腳了~」、「時鐘比你想得更有料，他三不五時就在說團隊的功勞。」、「陳時中沒有攬功勞啊！假設前提不存在。」、「陳時中證實：2014力挺柯文哲；柯文哲：『陳時中只是牙醫，柯文哲是外科醫生』。」

(中時電子報)