美國試圖將中國拉入美俄的軍控談判，遭中國拒絕加入。俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）30日透露，俄美的《新削減戰略武器條約》（START Treaty）很可能不會再延長。

里亞布科夫接受美國《國家利益》雜誌採訪時表示，俄美雙邊關係的現狀可能比之前數十年都要糟糕。從莫斯科的角度來看，川普時代令人擔憂，因為美俄關係正從一個低點進入另一個低點。

他表示，最令人不安的領域就是限武。美國似乎根本不相信軍控的概念，不斷試圖找藉口退出限武條約、協議以及相關安排。

被問及如何看待川普政府對待《新削減戰略武器條約》的態度時，里亞布科夫說，川普政府的態度非常奇怪，「我們理解川普政府為什麼希望中國參加未來軍控談判以及安排，儘管我們也同樣理解中國為什麼不想加入。因此我們認為，在這個問題上，應該由華盛頓來跟北京打交道。如果沒有來自中國非常明確、公開且經過深思熟慮的同意，（我們）就不會與中國進行談判，也不會有中方的參與。這是一個顯而易見的現實」。

媒體詢問，川普政府是否把中國當作一顆毒藥，以徹底扼殺《新削減戰略武器條約》時，里亞布科夫活硬，美國政府太癡迷於中國，試圖將中國因素引入所有國際問題。所以，這與《新削減戰略武器條約》無關，它比任何與限武議題更廣泛、更深入，也更多層面。

他還說：「我的觀點是，《新削減戰略武器條約》延長下去的可能性正迅速趨近於零，我認為2021年2月5日，該條約將會失效，並將結束。到2021年2月6日，我們將沒有《新削減戰略武器條約》」。

《新削減戰略武器條約》於2010年由俄美領導人簽署，2011年2月5日正式生效，效期為10年。條約規定，兩國須全面削減冷戰時期部署的核彈頭與飛彈，在條約生效7年後（即2018年），將各自的核彈頭削減至1550枚，核彈發射裝置和可發射核武器的轟炸機等運載工具數量減至800件，其中已部署的核彈頭運載工具數量不得超過700件。

川普政府先前已宣布退出《反彈道飛彈條約》、《伊朗核協議》、《中程飛彈條約》等。目前《新削減戰略武器條約》成為俄美間唯一有效的主要限武條約。

(中時 )