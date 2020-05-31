美國明尼阿波里斯市的警察壓制非裔人士佛洛伊德（George Floyd），導致死亡的後續暴動愈演愈烈，就連駭客都故意破壞警局網站，並表示「沒有人能忍受警察的暴行，明尼阿波利斯警察局，就是以暴力手段而臭名昭著。」

#Anonymous has taken down the Minneapolis Police Server Down ✊🏾😭 pic.twitter.com/Z8kXBFW3Wm — SooreOfSunshine (@oluwasem1lore) May 31, 2020

俄國衛星網報導，一個名叫「匿名者」(Anonymous)的國際駭客組織，癱瘓了明尼阿波利斯警察局的網站，並留下一段影片，要警察對佛洛伊德的死負責。戴著蓋伊福克斯面具(Guy Fawkes mask)的駭客，以變聲器說：「殺害普通人，並犯下其他罪行的執法人員，必須被追究責任，否則，我們將進行必要的行動」。

anonymous only comes out for urgent things and they’ve already disabled minneapolis police website this is a literal revolution pic.twitter.com/4QRxIW4KtM — BLM | jeta (@sawayamass) May 31, 2020

匿名人士指出，公民開始認知警察不是在拯救人們，而是在壓迫人們，並且常常私自執法。該組織說，他們會揭露警察的腐敗真相。

抗議警方執法過當的活動持續升級，美國各地出現抗議以及暴力案件。包括亞特蘭大、舊金山、邁阿密、丹佛等許多大城市已宣布宵禁，而明尼蘇達州、喬治亞州、肯塔基州、威斯康辛州、科羅拉多州、俄亥俄州和加利福尼亞州，已準備動用國民警衛隊，協助驅散抗議活動人群。

(中時電子報)