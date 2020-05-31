《佩佩蛙：感覺不錯蛙》描寫因政治爭議而紅透半片天的漫畫角色被作者親自賜死的前世今生。（台北電影節提供）

《真心話太冒險》承襲導演前作冷調幽默風格，更諷刺運動界和大眾媒體的各種醜態。（台北電影節提供）

台北電影節將在6月底如期舉行，雖然今年因疫情關係，國外影人無法來台，不過影展方依然精選了一年來世界各地獲獎的作品，許多奇幻話題之作更是亞洲首映，包括取材自真人真事的政治喜劇《㊣麥肯齊金總理秘史♂》；《艾瑪好色》導演暌違多年新作亞洲首映《真心話太冒險》；舊金山影展兩項大獎肯定的沙漠少女求生記《瑪莎莎蒂》；柏林影展邂逅單元評審團特別獎的科幻故事《人工失格》；威尼斯影展未來之獅獎《死神二十來敲門》等片，加上兩部題材奇特的紀錄片《佩佩蛙：感覺不錯蛙》和《敬！咆哮二十》，千奇百怪的風格，保證讓觀眾腦洞大開。

《㊣麥肯齊金總理秘史♂》翻玩加拿大史上最偉大總理麥肯齊．金的生平，描寫麥肯齊要當上總理前，必須過五關斬六將，闖過飢餓遊戲般的重重關卡，才能完成一統加拿大的春秋大夢，各項惡搞不但引經據典，揶揄嘲諷政治話題毫不手軟，造就一段荒誕離奇、愛到卡慘死的虛構愛情故事，在多倫多影展和柏林影展論壇單元接連獲得評審肯定。

《艾瑪好色》導演雅妮克賈考森（Jannicke Systad Jacobsen）醞釀多年新作《真心話太冒險》將在台北電影節亞洲首映，描述曾在自行車界叱吒一時的天后，某天開記者會坦承曾服用禁藥獲得佳績，她原以為開誠布公可以獲得社會原諒，卻沒想到引發一連串不可收拾的後果，讓她的人生跌入谷底，電影承襲導演前作冷調幽默風格，更諷刺運動界和大眾媒體的各種醜態。

由2位導演自編自導自演，以低成本獨立製片之姿橫掃多國影展最佳影片大獎的《瑪莎莎蒂》，將在台北電影節亞洲首映，本片以荒蕪的西部沙漠為背景，描寫冷氣推銷員瑪莎某天碰上怪女孩莎蒂，兩人一怪一傻不但擦出友誼，還將沙漠攪得天翻地覆；電影融合奇幻異想和冷面喜感，展現出非典型青春成長的悲喜，可說是今年美國獨立電影代表作。

榮獲今年柏林影展新設立「邂逅」單元評審團特別獎的《人工失格》，描述在架空的未來，人造人不再只是幻想，人造女孩與她口中的父親共同生活，透過父親為她編寫的記憶，兩人運行著被設定的關係，但某天迷失在樹林裡的她被陌生人帶到了新環境，就連記憶和身分也同時被置換，電影以記憶與靈魂的哲學辯證為核心，編織出一部具有科幻元素的奇幻電影。

鮮少自製電影的蘇丹，推出影史第8部劇情長片《死神二十來敲門》便一舉拿下威尼斯影展未來之獅獎，電影以剛出生就被預言活不過20歲的男孩為主角，讓他成長過程中，總被死亡陰影籠罩，但在20歲前夕，一位攝影師卻教會主角看見了廣闊世界的大門，電影既暗喻蘇丹為爭取自由而犧牲的前人，更透過銀幕傳遞給觀眾豐沛多彩的生命能量。

今年影展還將放映2部題材或形式相當奇妙的紀錄片：以經典迷因為主角的《佩佩蛙：感覺不錯蛙》描寫因政治爭議而紅透半片天的漫畫角色被作者親自賜死的前世今生；而《敬！咆哮二十》則以一間虛構酒吧為背景，以偽紀錄片形式描寫熟客在賭城酒吧歇業前的最後一晚齊聚，緬懷逝去的美好年代，兩者無論是從題材或是拍攝手法，都打破了現實與虛構的界線。

2020台北電影節將於6月25日至7月11日於台北市中山堂、光點華山電影館和信義威秀影城舉辦，選片指南將在6月13日於三創生活園區舉行，單場早鳥票將於6月14日下午一點起在全台ibon售票系統開賣，詳情請洽影展官方網站。

(中時 )