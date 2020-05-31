台南市安南區杜姓男子平常在塑膠工廠輪班，為提振精神竟吸食安非他命，最近精神恍惚，疑神疑鬼，感覺有人跟蹤，3月間購買1把槍枝防身，30日深夜 11時許，開車違停在北區海安路與海成路口，遭警方盤查，一舉查獲槍毒。

39歲杜男在安南區塑膠工廠上班，做著輪班工作，經常精神不濟，竟吸食安非他命提神，他最近吸毒後精神恍惚，懷疑遭人跟蹤，3月間向朋友購買毒品時，花5萬元一併購得1把改造槍，附贈48發子彈，用來防身。

杜男30日深夜開車停靠在海安路與海成路口，卻停在紅線上，引來警方盤查。打開車門就看見手煞車的置物箱上放著一包子彈。

警方鍥而不捨追問，杜男起初不願配合，但同意搜索，警員在副駕駛座抽屜暗層查獲槍枝，令他百口莫辯，隨即再到他家，查獲1小包安非他命。依照毒品與槍砲罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )