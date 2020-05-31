新冠疫情大流行以來，富裕人士的資產價值也跟著全球金融市場極度波動，法國巴黎銀行財富管理台灣區執行總監謝淑琴指出，若經由私人銀行協助資產配置的高資產客群，獲得財務上的「專屬家庭醫生」照護，因為銀行方面熟悉客戶及其家族與企業的財務狀況，多在疫情期間適時針對客戶個人、家族等多方面需求，對症下藥，實際上為其投資損失給予不少的緩解。

私人銀行服務對象，個人可動用投資的資金部位從100萬美元起跳，甚或超過1000萬美元，其資產配置需要量身打造獨門處方，謝淑琴描述，一般理財專員的服務類似於大眾化的「社區藥局」，雖然能夠提供多樣化的產品供客戶挑選，但無法深入了解每一位客戶的狀況，客戶個別的需求很難真正被滿足。

「為客戶量身訂製的處方要能夠到位，『信任』非常重要」，謝淑琴說，私人銀行成功的關鍵奠基於信任，「長遠信任」也凸顯私人銀行與市場常見的理財服務的差別。

謝淑琴認為，疫情期間全球金融市場震盪，私人銀行客戶理解目前帳面上的投資損失是按市價評估（mark to market）而來，由於多數客戶資金口袋深，按照過往經驗其實反彈調整也會很快，現金部位高的客戶在疫情影響下反而冷靜沉著、伺機尋求投資機會，而事實證明此次波動亦是如此。

透過與客戶保持密切的聯繫，法國巴黎銀行財富管理團隊，快速建議客戶從高評等、長天期、主順位債下手，因價格錯置而大幅下跌的債券基金也提供逢低買進的機會，以其二十年多年的投資閱歷、充足的市場經驗與知識，陪伴客戶走過世代傳承，在市場動盪之下站穩腳步。

(工商 )