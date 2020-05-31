衛生福利部長陳時中在台中市長盧秀燕陪同下前往台中產業故事館，與台中在地業者見面交流。（馮惠宜攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中5月31日傍晚受邀到台中展開防疫之旅，抓準時間，台中市政府特召集60組商圈、旅宿以及農會代表帶來產品和他合照，一次行銷多樣產品，並穿上台中購物節的T恤，被問及他全台走透透幫忙行銷農特產品，他為自己打幾分，他說：這不是我本業；倒是台中市長盧秀燕在一旁為他打了兩百分，他說，防疫100＋業配100。

陳時中首站抵台中產業故事館，台中市長盧秀燕特別安排陳時中一同宣傳7月登場的「第2屆台中購物節」，現場超過200位商圈、農會、觀光業代表輪番上台「走秀」，擺出琳瑯滿目的特色名產，盧秀燕與陳時中也為商品拍攝宣傳短片。

為感謝阿中部長蒞臨台中，盧秀燕特別致贈兩份神秘禮物「澎湃包」與「薩克斯風」，其中「澎湃包」除裝有太陽餅、珍珠奶茶酥、梨山茶包、南棗核桃糕，以及手工皂跟乾洗手液等防疫聖品，更加碼隱藏版，印有阿中部長肖像的特製煎餅。

陳時中看到琳琅滿目的農特產品不斷表示台灣真是寶島，面對記者問他，被稱最強業配王，他為自己打幾分，他謙稱這不是他本業，反而是在一旁的盧秀燕為他打200分，防疫100分＋行銷100分。

(中時 )