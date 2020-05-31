林采欣新單曲〈習慣〉邀請到「小男孩樂團」中的主唱Mify米非跨刀獻聲，兩人不但同是過去被網友讚譽為「華語最強實力女團」Roomie的成員且充滿革命情感；私下交情更是幾乎每天都會見面的好姐妹，正式進錄音室配唱時更笑聲不斷，讓現場同事忍不住笑說：「這兩個人湊在一起只能用失控來形容！」兩人打趣說道〈習慣〉這首歌希望能進攻各大校園，成為可愛的「閨蜜之歌」。

這首歌由兩人共同創作，唱出一對好姐妹從求學階段直至出社會，無論開心、難過總是陪在彼此身邊。在現實生活中，采欣與米非的交情同樣相當深厚，同為素有「華語最強實力女團」之稱的Roomie成員，兩人從出道前的訓練階段直到現在，已有超過10年的情誼，而這首歌更是自Roomie解散後，采欣與米非相隔近7年後的合作。

提到過去在團體時一起走闖的日子，林采欣笑說：「以前在團體雖然很辛苦，但是真的幸虧遇到合得來的姐妹們；尤其我跟米非特別合得來，當年常常通告整車就我們兩個最吵，常常其他人工作累個半死，我們居然還有力氣邊笑邊唱，我們真的不能隨便湊在一起！」米非也笑說：「不知道為什麼遇到采欣，我原本的矜持就會完全拋開！」

(中時 )