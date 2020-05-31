文開國校迎接百年校慶，舉辦健康路跑，近千親子一起參與。（吳敏菁攝）

文開國校迎接百年校慶，舉辦健康路跑，近千親子一起參與。（吳敏菁攝）

文開國校迎接百年校慶，舉辦健康路跑，近千親子一起參與。（吳敏菁攝）

文開國小100歲囉，原本4月校慶取消，隨著疫情趨緩、校園PU新跑道完工，學校恢復校慶，並和社區分享，與二鹿慢跑協會、鹿港鎮公所和學區內8個里，共同迎接百年校慶，31日一大早「親子健康路跑」吸引近千親子參與。

文開國小是彰化縣百年名校，師生在多項領域迭創佳績，拿下科展優等、網際博覽會金獎，武術、舞蹈等都拿過出類拔萃好成績，發揮了德智體群美，這次校慶活動，經過長久防疫生活，防疫新生活啟動，師生特別振奮，使出了精彩表演，校友、社區也紛紛都來一起歡慶。

縣長王惠美表示，防疫新生活逐步解封，這次親子路跑登場，30日文開戰鼓隊就在龍王、水仙尊王遶境，擊出雷霆萬鈞氣勢，讓人眼睛一亮，6月6日學校還要舉辦運動會和PU跑道啟用的剪綵活動。

文開國小校長中詹雪梅感謝一起來參與親子健康路跑，這次從文開路出發，經過忠義廟，最後沿著鹿草路到達終點文開國小正門，活動開始前安排瑩雙舞蹈團表演迎賓舞「龍騰舞耀」，喚起新生活新活力。

(中時 )