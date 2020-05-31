八三夭30日舉辦線上直播演唱會，久違的「專場」以完整舞台編制、濃縮小巨蛋演唱會的 12 首精華曲目，演出一開始就衝破 3.4 萬人同時在線收看，創下「YouTube Music Night 系列演唱會」亞洲區最高紀錄，一個小時共有超過 200 萬名觀眾上線一起嗨唱！有趣的是，五月天的阿信似乎和八三夭心有靈犀，才剛上線留言想聽〈想見你想見你想見你〉，八三夭就演唱該曲，唱到輕快甜蜜曲風的〈小心肝〉時，主唱阿璞改以手持攝影機方式與團員玩自拍，不少粉絲開心直呼「是我掌鏡的女友視角」。

演唱會設計了「最嗨趴體」、「情歌精選」、「天后合作」與「做為八三夭」四段主題，一開場就以〈致青春〉和〈東區東區〉炒熱氣氛，演唱〈馬子狗〉時，粉絲也留言狂刷一整排「汪汪汪」回應，即使沒有觀眾在現場，五位團員仍卯足全力，邀粉絲一起吶喊、跳動；此外，八三夭也透露最近正在準備演唱會 DVD 製作與新歌創作，並且預告下半年將以世界巡演強勢回歸，要把過去幾個月所累積的靈感和想法，加倍奉還給耐心「在線等」的夭怪們。

八三夭昨辦線上演唱會。（KKLIVE提供）

(中時 )