根據美國地質調查局（USGS）初步信息，秘魯南部的蘭帕市(Lampa)西北32公里處，發生了6.1級地震，深度為153.4公里，目前沒有傷亡報告。

蘭帕市位在的的喀喀湖附近，這是全球最高的淡水湖。(圖/美聯社)

秘魯幾乎全境都屬於安地斯山，是著名的板塊交界處，地質活動一直很頻繁。去年5月26日，秘魯發生8.0級的強烈地震，所幸該國面對地震已經經驗豐富，災情相對較小，僅2人死亡，約30人受傷。

(中時電子報)