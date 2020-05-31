秘魯南部6.1強震 未傳出災情 18:372020/05/31 中時電子報 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 秘魯南部6.1強震，位在蘭帕市的附近。(圖/google map) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國地質調查局（USGS）初步信息，秘魯南部的蘭帕市(Lampa)西北32公里處，發生了6.1級地震，深度為153.4公里，目前沒有傷亡報告。 蘭帕市位在的的喀喀湖附近，這是全球最高的淡水湖。(圖/美聯社) https://t.co/LFvAHFg2OI— NotiBlog (@Noti_Blog) May 31, 2020 秘魯幾乎全境都屬於安地斯山，是著名的板塊交界處，地質活動一直很頻繁。去年5月26日，秘魯發生8.0級的強烈地震，所幸該國面對地震已經經驗豐富，災情相對較小，僅2人死亡，約30人受傷。 文章來源：6.0-Magnitude Earthquake Strikes Peru, USGS Reports (中時電子報) #秘魯 #6.1 #災情 #發生 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 手不舉臉不對稱 黃金8小時送醫 04:102020/05/27 娛樂新聞 南部522豪雨成災 屏東縣農損3700萬高居第一 14:342020/05/27 生活 巴西確診數破41萬 拉美疫情無趨緩跡象 16:592020/05/28 國際 女學生遭偷拍PO網 議員轟校方漠視 04:102020/05/29 地方新聞 疑天雨失速 國光客運聯結車車禍8人送醫 07:422020/05/29 社會 雲南泗南江水電站爆炸 已知6死5傷 20:452020/05/29 兩岸 龜山萬壽路 桃市肇事路段No.1 04:102020/05/30 地方新聞 疑追趕火車遭輾斃 台鐵浮洲站傳死亡意外 17:112020/05/30 社會 肯亞遭遇三災衝擊 04:102020/05/31 產業特刊 兩岸疫情趨緩 詐騙集團紛復工 04:102020/05/31 社會新聞 國際熱門新聞 樂歪？全美動盪 陸官媒大讚：美麗的風景 - 國際 只因一張20美元假鈔！美非裔男死前最後30分鐘曝光 - 國際 日本放寛4國入境管制 有泰越沒台灣 - 國際 川普提議G7擴增為G10 這三國受邀 - 國際 全美示威失控！洛杉磯等25城實施宵禁 8州求國民兵進駐 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。