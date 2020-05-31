《日本經濟新聞》網站26日刊登文章指出，大陸正在加速新一代通訊標準5G的普及，而歐美國家因受疫情影響在通訊網路建設和支持新機型投放方面的投資明顯放緩。

《參考消息網》報導，大陸目前5G手機用戶已突破5千萬，預計年內將推出100款支持5G的智慧型手機，且大陸的5G簽約用戶將占到全球7成。全球已有20個以上的國家開通了5G服務，但服務對象目前僅限於部分地區，而且受疫情影響，這些國家在通訊網路建設和支持新機型投放方面的投資明顯放緩。而大陸正在穩步擴大投資，準備在5G領域掌握至高點。

今年原本是5G在全球範圍正式普及的第一年，但由於疫情在全球蔓延，情勢在逐步發生變化。比如，去年5月就已開通5G服務的英國，今年4月出現了多起5G基地台縱火事件，原因是新冠肺炎疫情與5G有關的謠言廣泛傳播；在法國，疫情導致各項工作滯後，開展5G服務所需的頻譜分配從原定的4月分變成無限期延遲。

而美國於去年4月在全球率先開通智慧型手機的5G服務，但美國的通訊網路仍在建設中，且由於疫情擴大，無法確保施工建設所需的人手。

相反地，大陸的新冠病毒新增感染人數減少，為了讓5G成為經濟的助推器，該國正在積極推進5G建設。大陸工信部在3月發佈的新政策中，表明了加快擴大5G通訊區域的指示，中國移動等3家大陸電信商也按照政府的意向擴大投資。

現在大陸的5G服務已覆蓋很多大城市，智慧型手機的支持機型在3月時超過了70個，居世界首位。全球移動通信系統協會3月中旬發佈的預測顯示，大陸的5G簽約用戶將在年內占到全球約7成。2021年歐美和亞洲將追趕上來，但大陸用戶到2025年將超過8億，仍占世界的近5成。

大陸5G的不斷普及，意味著不僅是智慧型手機，一些全新服務也將搶先全球取得進展。例如，在自動駕駛技術的應用方面，5G基礎設施建設是不可或缺的，中美現在正在爭奪自動駕駛技術的主導權，而5G的普及也將對爭奪戰產生影響。

全球許多國家現在因疫情影響仍在維持封城等防疫措施，因此5G服務的供應和完善出現延遲，大陸有可能抓住這個機會，加強投資，發動攻勢，在「後疫情」時代的世界裡掌握技術主導權，進一步發揮優勢。

(旺報 )