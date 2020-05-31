誠品敦南店迎來最後營業日，政大台大所教授、作家陳芳明以「誠品與我的台北記憶」為題，分享誠品於過往歲月的點滴。曾在海外流亡15年的陳芳明表示，自己返台正好是誠品敦南店開幕的1989年，敦南店的美麗讓他大為驚艷。

陳芳明表示，1989年是非常難忘的年代，不僅看見過往所沒看見的台灣，也看見從沒看過的誠品敦南店，「敦南店開幕時，我擠進書店嚇了一跳，很少有書店這麼漂亮，像圖書館一樣分門別類把書放在一起。」

陳芳明回憶，返台後開了台灣文學史課，需要甚麼書籍，就會來到敦南店找尋資料，「台灣文學在敦南店的藏書非常齊全，匯集每個世代都讀的經典書。那個年代，我們也開始可以安心看書。」

陳芳明表示，誠品敦南店創造讓人一讀再讀的空間，「閱讀像戀愛一樣，我不相信一見鍾情，我也不相信一本書能讀一遍就能讀懂，需要許多的再看一眼，感謝敦南店提供閱讀的機會。」

陳芳明也向參與講座的讀者喊話，希望大家別聽完講座後就急著離場，多去走訪書架，細細品味每一本書，「一本書背後的時間不會只有1年、2年，希望大家能多多體會作家的作品。」

(中時 )