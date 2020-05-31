清朝末年風雨飄搖，政局動盪，列強入侵，喪權辱國，一個朝代最落寞的詞語都可以用在上面。為了活下去，大陸領土被強制性出租，一租就是百年，好在一切都已經成了過去式，當年被分走的香港和澳門已經紛紛回家，還有一個地方當時也被法國強制帶走，就是湛江市，且一租就是99年。

當時的湛江市被稱為廣州灣和港城，當時的法國是臨近湛江市的，他們給出的藉口與葡萄牙打澳門主意時的藉口總是驚人的相似，明明只是想要避避颱風，後來卻無論如何都不肯走，甚至揚言說要租廣州灣，也就是現在的湛江市，而這一租就是99年。

從此廣州灣成為了一個獨立的行政區域，並且法國為紀念Bayard艦還將廣州灣的中心城市改名為「Fort Bayard」（白瓦特城），而法國的這種行為，對清朝以及廣州灣居民而言，無疑是赤裸裸的挑釁與屈辱，但腐朽的清政府無能，只能被列強肆意凌辱。

廣州灣在法國長達40多年的管轄後，日本也想來分一杯羹，但此時的法國已經不是那個號稱「歐洲最強陸軍」的法國了，在經過德軍閃擊戰之後，法國元氣大傷，已無力抵禦日軍的侵襲，便於日本在1943年2月簽訂了《共同防禦廣州灣協議》，在日法占領下的廣州灣日漸衰落，人民也時刻處於水深火熱之中。

後來，在抗戰勝利之後，湛江也終於回歸到大陸的懷抱，成為大陸東南沿海上一顆熠熠生輝的明珠。

(旺報 )