誠品敦南店走過31年，為迎接熄燈，誠品特別編列《誠品敦南紀實圖文誌》，回顧點點滴滴。據統計發現，共有近1萬1千名讀者，曾在誠品敦南店購買超過100本書籍，堪稱為「嗜讀者」，且從中更能看出12星座的「嗜讀排行榜」。

曾購買超過100本書集的嗜讀者中，天蠍座的讀者位居冠軍，是12星座中最肯掏錢購買書籍的星座。其次是天秤座、處女座、獅子座及魔羯座。且在嗜讀者會員中，可從男女比例發現，女性比男性更常購買書籍。

誠品敦南店自1989年創立，1999年成全球首間24小時營業的書店。統計發現，嗜讀者在晚上10點後到凌晨2點最愛買外文設計書籍與雜誌；早上6點到12點最愛買外文文學書籍。相較於其他一般讀者喜愛的人文、文學、商業書，嗜讀者更多了一些喜愛在應用科學、建築與表演藝術書籍。

在紙本書銷量不佳的年代，統計也發現嗜讀者平均一年最多購買511本書籍，擁有25年至29年資歷的元老級會員也有54位，顯見誠品敦南店的悠久歷史。近10年內，在誠品敦南店賣得最好的書籍排行榜前五名則是《大江大海一九四九》、《The Secret 秘密》、《被討厭的勇氣》、《別相信任何人》及《台灣不教的中國近代史：中華民國為什麼是現在的樣子》。

(中時 )