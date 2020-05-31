從1990年開始，財經刊物富比士（Forbes）每年都會公布前一年度運動員收入排行榜，上周五也公開了去年運動員收入榜單，瑞士網球天王費德勒（Roger Federer）以未扣稅前1億零630萬美元（約32億1983萬台幣）首度攻佔榜首，也是這個排行榜31年以來，第一位登上第1名的網球選手。

費德勒生涯擁有20座四大賽男單冠軍，已經是史上最偉大網球員最佳範本，2019年公佈的收入榜，他的名次是第5名，去年比賽獎金進帳630萬美元、贊助及出場費加起來高達1億美元，因此榮登榜首，也改寫自己2013年第2名的成績。

成績加上深受球迷歡迎的人氣，讓費德勒這個名字成了最棒運動員的品牌，他手上擁有的代言令許多選手難以望其項背，包括美國運動品牌Jordan Brand、日本服飾品牌Uniqlo、義大利跨國食品公司百味來（Barilla）、法國品盤香檳酒酩悅香檳（Moet & Chandon）及德國行李箱製造商Rimowa等，金額從300萬美元到3000萬美元都有，能跟他比美的也只有美國高爾夫名將「老虎」伍茲（Tiger Woods），兩人是唯二贊助合約達上億美元的運動明星。

富比士公布的過去12個月收入排名前五人中，2到4名都是足球領域球星，依序是葡萄牙C.羅納多（Cristiano Ronaldo）1.05億美元、阿根廷梅西（Linoel Messi）1.04億美元及巴西內馬（Neymar）9550萬美元，第5名是美國NBA職籃湖人隊前鋒詹姆斯（LeBron James）8820萬美元。

日本職業女網好手大坂直美和美國女網天后小威廉絲（Serena Williams）是少數能夠擠進百名的女運動員，大坂直美3740萬美元排第29名，小威3600萬美元位居第33名；百大好手中，籃球佔了35人、美式足球31人、足球14人、網球6人、拳擊和高爾夫都是4人進入百大，賽車3人，棒球只有大聯盟道奇隊投手柯蕭（Clayton Kershaw），另外板球、綜合格鬥MMA也都是僅一人排進收入榜百大。

(中時 )