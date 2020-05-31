前旺報社長黃清龍說，他看到《蔣經國日記》寫「孝嚴、孝慈」不是他的兒子後，曾去拜訪蔣孝嚴，蔣孝嚴很驚訝，並猜測經國先生這樣寫可能是要寫給老總統看的。因為當時經國先生的處境很困難，為了接班，政敵很多，內外局勢交迫，怕這件事會被人拿來作文章，所以就在日記上撒了一個白色的小謊(Little White Lie)。

黃清龍說，蔣孝嚴「認祖歸宗」這條路走了幾十年，辛酸的過程，在他「蔣家門外的孩子」一書中有詳細記載。蔣孝嚴說他是到讀高中時，才聽外婆說起，他的生父是經國先生，但經國先生從來沒有見過他和孝慈兩兄弟。他唯一一次見到經國先生，是在外交部當科長時，一次教廷的宴會上遠遠的見到經國先生，蔣孝嚴說，當時真的很想叫他一聲爸爸。

黃清龍說，在得知經國先生日記裡，竟然出現「章亞若生的雙胞胎不是他的孩子」的記載時，蔣孝嚴一開始感到很驚訝，並立刻想到：如果母親還在世，知道這件事心裡會怎麼想？「應該很難過吧！」

至於經國先生為何會在日記裡留下這段記載？蔣孝嚴說，他猜測可能是要寫給老總統看的。因為當時經國先生的處境很困難，為了接班，政敵很多，內外局勢交迫，他怕這件事會被人拿來作文章，所以就在日記上撒了一個白色的小謊(Little White Lie)。這也讓他更能理解，為何經國先生一直都不方便見他們兩兄弟。

蔣孝嚴辦公室裡掛滿了蔣介石和蔣經國先生的照片，顯然他非常思慕這個曾經是國家元首卻沒能在生前相認的父親。在蔣孝嚴心裏，蔣經國就是他的父親，他就是經國先生的後代。

(中時 )