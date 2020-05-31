前移民署長、國民黨基隆市長參選人謝立功轉投民眾黨，前基隆市黨部主委黃希賢也同聲譴責，黃希賢說，在黨艱困時刻，未見謝立功其有任何回報於黨，對於謝的作為，他遺憾且無法認同！因為黨從來無虧於他、2次參選市長的支持者更是無愧於他！

黃希賢表示，歷經兩次市長及立委輔選，深深感受到國民黨在基隆背離基層民心，缺乏年輕力量，但黨中央卻仍沉醉在「藍大於綠」的迷思中，殊不知基隆在非執政劣勢下，基層經營日趨艱困，黨意漸背離基層，新進黨員看不到機會。

黃指出，2年前接任基隆國民黨主委，不論是在人事調整亦或是黨部的組織運作上都積極投入改造工程，盼能有所改變，但總統、立委大選後，直到他被拔擢主委一職時，即體悟到，像他在黨最艱困的時候，出來支撐黨，也沒有好下場。

黃希賢也說，黨部長期漠視地方發展，不在意新人栽培及長久的經營佈局，令人失望的是新的佈局，依舊是派系鬥爭與權貴操作下的產物！對比謝立功，黃希賢毅然決然投入火坑，兩相比較之下令他情何以堪？又讓平時默默支持的黨員們情何以堪？

謝立功今宣布退黨後，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁、市議員宋瑋莉先後譴責，蔡說，國民黨是個大家庭，一個家庭遇到了困難，應該是共度難關，而不是離家出走，昔黨內初選「禮讓」給謝參選市長的宋瑋莉也說，很失望，當初的決定是個錯誤！

(中時 )