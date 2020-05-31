南部地區有名單親媽媽，因為遭人倒會賠了一屁股債，這時有位人夫介入幫她解決錢關，但是卻暗示可以「上床」抵債，於是和人夫多次前往摩鐵激戰，事情被人夫的老婆知悉，完全不理會單親媽提出的解釋，就是上法院提告，要求100萬元精神賠償。

單親媽媽說，她因為被倒會，有經濟困難，且還有孩子要養，此時這名人夫朋友，陸續借她共9萬4千元，但因她遲遲還不出錢，對方開始暗示「愈欠愈多，到時就拿肉來還」，「若穿丁字褲給我看，就可不用還錢」，更對她多次性騷擾，她為了想盡快清償債務並斷絕往來，不得已才勉強答應對方。

但是人夫債主的老婆並沒有理會單親媽的解釋，她主張，被告明知借她錢的男子是有配偶之人，竟3次上摩鐵嘿咻，嚴重侵害她配偶權，導致她家庭無法和諧，精神上也承受莫大痛苦，因此堅持求償100萬元。

單親媽媽雖然在庭訊時哭訴，遭正宮不斷以電話騷擾、恐嚇，而她為了盡早畫清界線，不惜向高利貸借款，然而正宮並未因此放過她，導致她因此罹患憂鬱症，目前仍在持續就醫診治。

地院審理後，認為被告單親媽明知對方已婚，仍與其發生性關係，這是不爭的事實，足以動搖婚姻關係與家庭生活，使配偶身心受到極大打擊，因此判須賠償正宮40萬元。

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(中時電子報)