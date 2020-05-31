屏東大學推動學習輔助犬服務近4年，這些成果如今集結成書《狗狗開課囉》，昨日舉辦新書發表會，並頒發給狗狗通過考試標準授證。（潘建志攝）

屏東大學推動學習輔助犬服務近4年，這些成果如今集結成書《狗狗開課囉》，昨日舉辦新書發表會，並頒發給狗狗通過考試標準授證。（潘建志攝）

屏東大學推動學習輔助犬服務近4年，帶著狗狗走進高屏地區各中小學、社區圖書館、身障者與老人服務據點，陪伴許多大小朋友度過愉快的閱讀時光。這些成果如今集結成書《狗狗開課囉》，昨日舉辦新書發表會，分享與狗狗一起服務的經驗。

校長古源光接任首任校長後，結合工作犬訓練學校與特殊教育系專業，導入動物治療，成立國內大學第一所學習輔助犬教室，並與高、屏教育局合作，培訓學習輔助犬種子教師，已有20多所學校、40多名教師完成培訓，在校園中推動學習輔助犬融入教學。

屏大特教中心也邀請王素華、李立心、張舒惠、郭威庭、蔡秉潔5名老師，將他們在校園中推動學習輔助犬的過程，編撰成書《狗狗開課囉》，內容包括學習輔助犬基本認職、活動相關準備，協助閲讀或表達困難的兒童，在沒有壓力下念讀提升自信。

昨日舉辦新書發表，高雄市大汕國小學務主任張育菁認養的「豆花」及陽明國小家長林鈺婷飼養的「Cookie 」，均通過R.E.A.D.考試，也接受授證正式加入學習輔助犬服務行列。

古源光說，學習輔助犬是「用生命影響生命」，希望透過這本書讓更多人了解學習輔助犬帶給學校和師生的影響，也能提供校園推動學習輔助犬活動，或對狗狗融人學習有興趣者參考。

(中時 )