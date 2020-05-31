深紅汕頭鍋物執行長林旻萱（中）帶領團隊到府服務。圖：張佩芬

按摩師為貴賓調理整脊。圖：張佩芬

林口亞昕福朋喜來登酒店兩百坪總統套房。圖：張佩芬

益菲士皮膚管理提供護膚服務。圖：張佩芬

受到疫情影響，餐飲酒店業績嚴重下滑，社團法人中華職訓教育創新發展學會（簡稱AVEC）繼四月幫國內多家國際五星級酒店創造超過3000萬營收後，31日薛煒立理事長再度整合旗下輔導企業創造新商機。

本次由知名火鍋店業者將生猛海鮮搭配養生飲品、頂級臉部保養、運動健身按摩等，以到府服務形式，讓親朋好友、家族聚會或公司活動等，配合五星級飯店提供單一定點服務，以高私密性的新型態一站式休閒服務，搶攻新客群，創造不景氣中的新商機。

深紅汕頭鍋物執行長林旻萱表示，這波疫情對餐飲業帶來重大衝擊，透過「屠龍到你家」外送專案，幫店家帶來數十萬的營業收入，透過AVEC此次異業整合活動，也讓公司除了以往餐飲縱向整合外，開始思考其他關聯的橫向異業合作。

在疫情中，谷溜谷溜飲品在電商市場找到新通路，業績逆勢成長，同時受到許多醫界白袍及藝人媒體推薦，公司創辦人陳坤男表示，谷溜谷溜秉持天然、健康無添加用最原始的初心做最養生的飲品，這次配合AVEC異業整合活動也希望讓消費者喝出健康加強抵抗力。

另有原動力專業運動按摩師ERIC表示，現代人長期使用手機，造成肩頸及腰痠背痛的文明病問題，此次疫情連帶影響大家出門運動及上門消費，非常感謝AVEC協助企業資源整合，讓公司找到新商機。

這波疫情對美容產業的衝擊影響甚巨，消費者降低出門意願，也掀起了美容業的倒閉潮，益菲士皮膚管理嚮應政府善盡企業社會責任，接手因為疫情衝擊店家而被釋出的美容師，讓他們得以安頓後，在全心培育輔導技術讓顧客感受優質服務。

林口亞昕福朋喜來登酒店總經理黃柄鈞表示：「林口亞昕福朋喜來登酒店為林口首間國際品牌飯店，位置便利正對機場捷運線林口A9站，距離台北市中心與桃園國際機場各僅需20分鐘。飯店內無邊際泳池與休閒設施，以及中西餐與酒吧等餐飲服務，開幕以來都頗受好評。因應新冠病毒疫情，飯店也推出多種住宿與餐飲促銷活動，並提供外帶外送服務。附近有多個旅遊景點與高爾夫球場，無論商務出差與都會休閒旅客，皆歡迎大家來感受我們親切且專業的服務。」

中華職訓AVEC成立於民國103年，長期協助勞動部勞動力發展署進行企業輔導，理事長薛煒立被輔導企業譽為「資源整合智多星」，作為一個年輕化、科技化和國際化的企業教育訓練輔導平台，AVEC集聚文化傳統和創意創新於一體，專注於呈現來自世界各地的市場資源對接，開啟了國內新式創新運營整合風潮。

薛煒立表示，近來民眾害怕接觸過多人，但又在家悶壞了，三五好友希望有個空間可以聚會，所以這次在合作酒店辦理活動，一方面為做酒店帶來住房量及餐飲消費，一方面幫日常輔導企業進行資源整合,也讓消費者在這波疫情中，從裡到外吃出健康，從外到內做出美麗，也進而幫各輔導產業在疫情中的不景氣找到新出路。

這項一站式服務限20人以上團體預約，以20人份套餐、20小時運動養身按摩、谷溜谷溜飲品20盒，加上總統套房一晚使用費，抗疫專案價99,999元起。

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