近日，小米創始人、董事長兼CEO雷軍表示，過去5年，小米在創新、品質和交付等方面都一直在補課，但小米目前不會直接涉足商業航天，不過，會關注衛星互聯網，並將進行6G相關預研。

雷軍表示，自己是一個航天愛好者，大陸作為一個航天大國，卻沒有相應的商業航天立法，商業公司在這之中做起來非常困難，他希望鼓勵大陸民營企業進入商業航天的市場。現在可以發現，大陸原來的航天全是研究所來做的，它不是大規模地生產，不是靠工業的方式來做。而商業航天有一個巨大的應用，就是衛星互聯網，雷軍認為，大陸的衛星互聯網需要加大投入規模，並且鼓勵民營企業參與，在科技競爭的至高點上需要進一步的突破。

雷軍指出，小米目前不會參與商業航天的業務，但是在6G的討論方案裡面包括天地海三種，衛星互聯網也在6G初步規畫的草案裡。小米作為一家智慧型手機廠商，也在參與對未來6G的規畫，小米高度關注衛星互聯網的進程，以及自家智慧型手機該如何配合它的進程，因為6G光有基地台、光有衛星還不夠，還得有終端的支持，所以公司在這方面會有大量的預研，但是自己還不會直接涉足商業航天。

(旺報 )