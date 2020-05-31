外匯市場5月期間，美元出現欲振乏力，新台幣對美元卻也沒太積極表態，維持在30.05～29.95之間微幅波動，5月的月線也終結連續2個月的升勢。
星展銀行財富管理指出，金融市場近日以來風險偏好改善，非美元貨幣較容易表態，歐元、澳幣/紐幣則是領頭的強勢貨幣。
渣打銀行估測，澳幣對美元將在周一（6/1）測試關鍵價位0.6680，一旦突破，再來的關卡是0.6820，預計會有進一步的強勁阻力。
星展銀行財富管理分析，歐元對美元在過去兩周來徘徊於1.08附近，突破之後回升至1.09以上，德國央行公佈的每週活動指數已顯示，第一季經濟疲軟延續至4月，5月有所改善。德國坊間獨立機構的調查結果，也將左右歐元匯率的變化，估測歐元兌美元匯率持穩，阻力關上會在1.10。
澳幣、和加幣都是商品貨幣，隨著國際油價回升而走強，外銀認為，油價上漲和全球股市上漲，都能帶給商品貨幣有較佳的表現。
(工商 )
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