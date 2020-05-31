屏東內埔農工原住民藝能學程已成立14年，因學校停辦綜合高中，今年是最後一屆原住民藝能學程，也舉辦最後一屆聯展。（內埔農工提供／潘建志屏東傳真）

屏東內埔農工原住民藝能學程已成立14年，因學校停辦綜合高中，今年是最後一屆原住民藝能學程，也舉辦最後一屆聯展。（內埔農工提供／潘建志屏東傳真）

屏東內埔農工原住民藝能學程成立14年，近年來受到少子化影響，學校3年前停辦綜合高中，回歸純職業類科學校，今年原住民藝能學程因此成了最後一屆。近日舉辦原住民技藝能力暨師生作品聯展，雖然學生很少，但作品卻非常精緻，讓人大開眼界。

開幕式以名為Nasi（誕生）的樂舞開場，隨後由同學向觀眾解說作品創作意涵。作品包含皮雕、編織、陶藝、平面設計、歐風模型屋、素描等，有以織布機織出的圍巾、鞋子造型的皮雕筆筒、大型的皮雕飾品、色彩鮮明的圖騰面具等，為校園帶來一場藝術的饗宴。

陳妤婕同學說，她高二時從高雄轉學到內埔農工，就是期待能學習原住民文化、傳統與藝術，如今她能將傳統文化與現代生活融合、創新。她目前已考取暨南大學與國立東華大學原住民專班，她希望能繼續學習，傳承原住民文化並發揚光大。

校長張世波表示，雖然今年最後一屆原住民藝能學程同學要畢業了，目前學校正積極向國教署爭取設立原住民藝能班，期望能夠繼續肩負原住民重點學校的歷史任務，讓原住民族群文化，能繼續在年輕學子學習過程中札根茁壯。

(中時 )