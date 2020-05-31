美國月前與阿富汗的塔利班（Taliban）簽署和平協議後，當地的襲擊行動有增無減，原因是伊斯蘭國（IS）現在也參一腳。30日，一輛電視台小巴遭到炸彈襲擊，車內1名記者和1名技術人員身亡、至少6人受傷，事後伊斯蘭國承認主導這起攻擊。

停火結束又爆衝突 阿富汗遭襲多人死亡。（圖／DW、Reuters）

自塔利班宣布開齋節停火後，儘管仍有少數攻擊事件，但暴力衝突明顯下降。阿富汗官員30日表示，政府已準備好和塔利班進行會談，沒想到數小時後首都喀布爾（Kabul）居然發生炸彈攻擊。

根據路透社和德國之聲報導，事件發生在晚間交通尖峰時間，隸屬胡爾希德電視台（KhurshidTV）的白色小巴士當時載有15名員工，從照片看到，爆炸造成廂型車車頭嚴重損壞，至少7人受傷。電視台事後表示，他們一名財經記者和科技部門一名員工罹難。這是不到一年時間裡，第2起針對胡爾希德電視台員工的攻擊事件，當時釀成2死2傷。

伊斯蘭國在爆炸攻擊發生後也出面宣稱犯案，但並未提供犯案原因。（圖／AL Jazeera、Reuters）

伊斯蘭國在爆炸攻擊發生後也出面宣稱犯案，但並未提供犯案原因。針對這起爆炸案，美國、歐洲聯盟與北大西洋公約組織（NATO）同聲譴責這起攻擊案。

美國政府與塔利班2月簽署歷史性和平協議，為結束長達19年的阿富汗戰爭鋪路。 根據美國與塔利班的協議，雙方將互換囚犯，其中美國與阿富汗政府將釋放5000人，塔利班則釋放1000人。惟阿富汗政府未完全配合，導致雙方和談一波三折，衝突頻傳，如今伊斯蘭國又再來攪局，也讓這場長達19年的戰爭仍是陰霾重重。

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(中時電子報)