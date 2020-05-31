自網路起家的作家Peter Su與許允樂開心與讀者合影。(鄧博仁攝)

時報出版董事長趙政岷穿一身黑衣黑褲，笑說自己來參加「書店的告別式」。(鄧博仁攝)

左起為作家謝哲青及作家黃麗群。(鄧博仁攝)

王寶兒／台北報導

深耕台北31年的誠品敦南店，在出版人與作家眼中，也呈現有別於書店訪客的風景。時報出版董事長趙政岷率時報出版社總編輯周湘琪、曾文娟及大票作家群，以「我們的少男／少女時代」為題，在熄燈日向誠品敦南店道別。為了今日「書店的告別式」，趙政岷還特別穿著一身黑衣黑褲。

與會作家有謝哲青、黃麗群、馮翊綱、廖玉蕙、許允樂及Peter Su。6人分批上場，妙語如珠。即使在悶熱天，仍吸引大批讀者願意戴著口罩，全程聽完作家與總編輯們的分享。其中，在網路擁高人氣的Peter Su，在離場時更有讀者興奮叫喊，馮翊綱與廖玉蕙的對談也引來陣陣笑聲。

廖玉蕙說，誠品敦南店成立時，正好從台中遷居到台北，自己的少女時代未能在敦南店度過，但兒子卻躬逢其盛，且本來愛跑夜店的兒子，在誠品敦南店改為24小時營業後，竟然也邀請她一起到敦南店共讀，她笑說「這讓我太感動了，敦南店讓跑夜店的人也想去，我也體會到夜晚讀書格外寧神。」

廖玉蕙分享，身為作家，每每來到誠品，總不免繞到自己的作品前，端詳架上有多少書、擺放位置，暗暗與其他作家較勁。她曾出版一本主題為男女關係的作品集《賭他一生》，在其他書店被放置到博弈區，但只有誠品書店放在華文創作。堆放大批藝術書籍的誠品敦南店，也向來讓她買書不手軟，「如果敦南店是因為虧損而熄燈，我可以肯定，我是完全沒有責任的。」

馮翊綱表示，24小時營業的誠品敦南店對劇場工作者意義非凡，「最初只有誠品才有表演藝術書的書架，甚至能細分出戲劇、戲曲類別。誠品書店匯集了對藝文有興趣的所有民眾，如果能說服誠品，在誠品敦南店外的廣告看板放上劇場演出資訊，也絕對能讓劇作大賣。」他也分享，24小時營業的書店，也讓每種擁有不同作息的人都能在其中找到棲身之地，自己便曾固定在排戲前，來到敦南店讀書。

黃麗群表示，曾有一段時間，固定在午夜後來到誠品敦南店，享受擁有私人空間的公共場域，「小書店的特色通常很強烈，也會感到與他人的距離非常接近，但有時候，你需要一點空間時，誠品就是很棒的地方。」謝哲青則分享，敦南店對跨國旅行的人來說，也是返台後調整時差的好去處。

趙政岷表示，時報出版應是誠品敦南店出版量最大的第一名或第二名出版社，對出版人來說，自然希望將每本書做的美麗特別，現在網路購書興盛，但只有實體書店才能摸到書本特殊的裝禎設計，實體書店仍有存在必要，也感謝誠品敦南店在東區商區漸漸轉移時，仍守到最後一刻。

(中時 )