陳時中到一中商圈受到民眾歡迎。（馮惠宜攝）

阿中部長合體台中市長盧秀燕，現身一中商圈搖珍奶拚觀光，人潮擠爆現場。(影/中時電子報)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳中時5月31日傍晚旋風式造訪台中，第二站抵達曾受敦睦艦隊疫情波及的台中一中商圈，在當地老字號茶飲店體驗台中的特色飲品「珍珠奶茶」，他也特別示範戴口罩喝珍奶，他說珍奶很好喝，也希望振興台中可以成功。

聽聞陳時中即將到一中商圈時，不少民眾早早就等到現場，現場擠到水洩不通，由於市政府只安排他到嘟嘟DODO茶飲搖珍奶、喝珍奶，民眾群聚茶飲攤前，有路過民眾喊「扯」，一旁攤商抱怨，這要怎麼做生意？

陳時中和盧秀燕挽起袖子，聽著業者指令親自調製珍奶，並拉起口罩把吸管送入嘴中，無形中示範了戴口罩要如何喝手搖飲；市長盧秀燕表示，感謝陳時中很暖心特別表示那裏受影響最大他就要到那裏。

陳時中則表示，大家也很熱情，他希望一中商圈趕快復甦，珍奶很好喝，他相信這條街也有很多大家可以逛的地方，也期待未來跟他中市有更多的合作，大家一起把防疫做好，振興台中也可以成功。

(中時 )