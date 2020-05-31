行政院長蘇貞昌昨（30）日視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度，因院長林曜祥答不出分院有幾個停車位，慘遭蘇院長電爆。新北市議員葉元之今（31日）在臉書上自創成語「貞昌問格」，酸蘇只會耍官威，學識及氣度狹小。
葉元之介紹新成語「貞昌問格」，意思是「比喻有人想耍官威，卻只找的到一些小事來找麻煩，反顯出自己學識及氣度的不足。」
葉元之特別註明出處：「中華民國109年的行政院長蘇貞昌官威很大，去視察高雄榮總醫院屏東分院的工程進度，問榮總院長林曜祥地下有幾個停車位，林院長答不出來，就被蘇大院長電爆了。」
葉元之還用「貞昌問格」成語造句：髮型設計師小明深得客戶喜愛，有天他老闆問他客人有幾根頭髮，他因答不出而被罵，他老闆真是有夠「貞昌問格」。
最後葉元之酸蘇貞昌，電爆林耀祥事件的後續影響，就是讓很多院長現在開始去數停車格了。
(中時 )
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