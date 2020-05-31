適逢週末傍晚車潮巔峰，冗長的隊伍一度癱瘓澄清路單向交通，員警疲於奔命。（袁庭堯攝）

罷韓遊行隊伍一度塞爆澄清路單向車道。（袁庭堯攝）

罷韓遊行隊伍最後在衛武營戶外草地集結，主辦單位宣稱總人數破萬人。（袁庭堯攝）

邱于軒表示，罷韓團體帶領萬人上街頭，卻沒有依法申請集會，不但為難警方也挑戰公權力。（袁庭堯攝）

罷韓投票倒數1周，罷韓團體天天辦遊行炒氣氛。31日傍晚，遊行隊伍在鳳山行政中心前集結出發，手持百公尺長「遮羞布2.0」一度癱瘓單向交通，員警疲於奔命維持交通秩序。市議員邱于軒批評，如此龐大的人數故意不申請集會，不但讓警察難為，也刻意挑戰公權力。

遊行出發前，名嘴王瑞德也特地現身，與罷韓團體、民進黨議員們一同領頭。主辦單位刻意再製100公尺長布條讓遊行民眾手持，命名為「遮羞布2.0超級民主黃布條」，再酸韓國瑜當時「民主遮羞布」的言論。

「把高雄，還給我們高雄人！」罷韓行動法定領銜人陳冠榮表示，現在的高雄，不是少數韓粉跟韓國瑜的高雄，是屬於「我們跟所有高雄人」的高雄。

「只有高雄人可以投下具有歷史性的一票！」Wecare高雄發起人尹立呼籲民眾，要堅定、無懼、勇敢的出來投票。

遊行隊伍從光復路轉澄清路，適逢週末傍晚車潮巔峰，冗長的隊伍一度癱瘓單向交通，員警必須不斷排除車潮、維持交通秩序。最終隊伍轉進衛武營，在戶外草地廣場聚集。主辦單位宣稱現場聚集破萬人，眾人再度手持黃布條高喊罷韓口號。

據了解，此場活動罷韓團體有事先向衛武營申請，但未獲核准。根據衛武營的場域使用規定，場域內不得進行商業、發放文宣等活動，而罷韓團體在衛武營內集會、發放政治宣傳物雖不在明文禁止的規定內，也讓警衛相當難為。

高市警方統計自5月30日起迄6月5日止，接獲罷韓等相關團體申請「徒步遊行」6場次、「車隊遊行」11場次，合計17場次，均依集會遊行法相關規定審核後，核定准予舉行；高市警表示，秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」立場。

基層警不諱言說，高雄選舉選不停，才剛忙完市長和總統選舉，現在又來個罷韓，雖罷韓場次都有核准申請，但這純粹是討厭一個人的投票行為，罷韓上街讓警不敢大意，深怕有衝突疑慮，要是場次申請沒過，恐又被栽贓反罷韓、行政不中立，警察真是難為。

邱于軒表示，罷韓團體號召千人上街頭，卻僅申請「遊行」，並沒有替定點造勢申請「集會」，其他零星定點發放黃絲帶的小活動也沒有申請，是知法犯法、刻意挑戰公權力。

邱于軒強調，罷韓團體要凝聚支持者的動機可以理解，但辦街頭遊行相當容易激起對立氛圍，最後一週兩方勢力短兵相接，很容易擦槍走火。參加遊行的民進黨議員中，不乏過去曾任菊市府的機要幕僚之人，應該熟知相關道理，怎會還會做這種刻意激起社會動蕩不安的事情。

(中時 )