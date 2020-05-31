金門縣青棒代表隊首次進軍2020玉山盃全國青棒錦標賽，今（31）日在有「台灣甲子園」之稱的比賽中，以5比2擊退宜蘭縣奪得首勝，寫下跨海遠征的歷史性紀錄。下一場將對上去年18u世界青棒賽國家代表隊，以穀保家商為主體的新北市代表隊。

由8名金門農工和3名金門高中球員組成的金門縣青棒代表隊，首度參加青棒國手選拔賽，對手都是甲組體育班級數的球隊，今天靠著投手楊肅維7又3分之2局只失1分的好投，終場以5比2擊敗宜蘭縣，拿到這項全國大賽的首勝。

總教練黃國偉表示，先發投手楊肅維功不可沒，主投7又3分之2局達到大會規定的用球數105顆，只被擊出4支安打，並投出11次三振，接手的許柏庠上場投了1又3分之1局，雖然剛上場出現亂流，但最後成功守住。在打擊上雖然安打數不多，但對方投手共送出14個保送，選手也把握機會拿下勝利。

下一場6月2日遭遇的對手是去年18u世界青棒賽國家代表隊，以穀保家商為主體的新北市代表隊，黃國偉總教練也鼓勵子弟兵平常心看待，展現自己最好的一面，也藉由對陣觀摩台灣青棒最頂尖選手的實力，累積經驗在未來的黑豹旗比賽中，再對上體育班球隊就有更多信心。

金門縣棒委會主委陳滄江今天到場全程觀戰，肯定球員拿出團隊精神，攻守有序奪得首勝，返回金門一定擺慶功宴，為球員和教練團加油打氣。

(中時 )