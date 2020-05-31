「阿中部長來台中！」台中市長盧秀燕31日邀請「最強業配王」衛福部長陳時中走訪台中，一同宣傳7月登場的「第2屆台中購物節」，現場超過200位商圈、農會、觀光業代表輪番上台「走秀」，擺出琳瑯滿目的特色名產；盧秀燕與陳部長更創全國首例為商品拍攝宣傳短片，多元特色的手勢口號齊出為行銷台中產業拚了。

「陳部長防疫100分、拚經濟也100分！」盧秀燕說，陳部長先前來過1次台中，肯定台中防疫井然有序，這次台中農產品需要行銷，部長不辭辛勞前來力挺，陳部長真的很愛台中，對台中很好，也感謝陳部長的領導，讓台灣成為全世界疫情最緩和地方。

陳時中指出，台中的西瓜麵、馬鈴薯麵等美食非常有創意，來台中才知道台灣物產豐饒，非常感謝台中的配合才讓世界看到台灣、效仿台灣模式，相信中央與地方政府繼續合作，能讓台灣更好；6月7日有些限制將解封，希望防疫新生活能落實在民眾日常，建立堅強防線。

今日活動在台中產業故事館盛大舉辦！盧秀燕與陳部長穿上「2020台中購物節」專屬白T恤出席，一起喊出「台中購物節 ，五告厚！」、「阿中愛台中、歡迎來台中！」現場宛如偶像明星見面會，人潮擠得水洩不通。

兩人與超過上百種特產同框比讚，包含韭讚麵、葫蘆墩米、紫鄉芋片、安農香腸、東勢農會總統梨、太平農會貴妃荔枝及新社農會香菇素肉條等29區農特產品，宛如「辦桌美食秀」，接著更與農會、商圈、旅宿代表與各團體合拍CF，合力行銷台中。

為感謝部長蒞臨台中，盧秀燕特致贈兩份神秘禮物「澎湃包」與「薩克斯風」，「澎湃包」除裝有太陽餅、珍珠奶茶酥、梨山茶包、南棗核桃糕，以及手工皂跟乾洗手液等防疫聖品，更加碼隱藏版，印有阿中部長肖像的特製煎餅，巧思十足；「薩克斯風」則是后里具代表性產業之一，捐贈在地樂器，展現台中人滿滿熱情與謝意。

(中時 )