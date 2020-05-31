過去陸客來台觀光，最受歡迎景點除了101、阿里山、日月潭之外，就屬誠品敦南店，曾在北京工作6年的單簧管演奏家陳宜君表示，「誠品之所以吸引人，關鍵在於對人群友善，任何人都可以走進去免費讀書，還開放24小時，這種包容力對大陸人而言，非常不可思議。」

陳宜君觀察，在大陸有和誠品同樣美輪美奐的連鎖書店，「但進到那樣的空間，必須盛裝打扮，此外，架上想讀的書，都是封起來的，想請店員拆封試閱，難度很高。」

陳宜君表示，相較之下，誠品敦南店乾淨、明亮，但並不會難以親近，「走進去不需要特別打扮，可以自在閱讀，大陸人只要知道有這樣一間書店，哪怕時間再晚，都會想去體驗一次。」

2012年從江蘇嫁來台灣的劇場人劉天涯表示，大陸人之所以愛逛誠品敦南店，「在於24小時的書店，真的很酷，還有書的種類很齊全，而且書店加上商場、咖啡店，這種複合式的營運方式，在大陸並不常見。」

此外，據了解，曾來台工作的演員張鐵林、范冰冰、趙薇、黃曉明、黃磊等人，雖然在台停留時間不長，工作又滿檔，但總會希望能安排到誠品敦南店買書的行程。

(中時 )