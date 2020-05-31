中國社科院財經戰略研究院發佈的緯房指數（基於住房大數據和重複交易法的新型房價指數）報告顯示，4月以一二線城市為主的核心城市房價快速回升，但同時住房租金出現較快下降。如果按一般的分析邏輯，租金下跌房價上漲，表明房地產泡沫風險在增加。對於市場風險是否可控，報告分析認為，還要看下半年走勢。

而從各大城市群來看，長三角、京津冀房價反彈相對較快。與3月相比，4月緯房長三角指數上漲0.78％、京津冀指數上漲0.67％、粵港澳大灣區指數上漲0.55％。對此，中國社科院緯房指數研究小組認為，京津冀房價經歷了2017年來持續低迷，沉寂時間較長，當前屬於正常的市場效應。

不過值得關注的是，核心城市住房租金較快下降。緯房租金指數顯示，22個核心城市近2個月住房租金出現較快下降，與房價走勢形成背離。4月緯房租金核心指數為102.6點，環比下降0.57％，同比下降1.46％。

據中財網引述中國社科院財經戰略研究院鄒琳華分析，按一般的分析邏輯，租金下跌房價上漲，表明房地產泡沫風險在增加。但市場風險是否可控，還要看2020年下半年的房價和租金走勢。

(旺報 )